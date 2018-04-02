بالصور.. هكذا سيبدو مشروع الطاقة الشمسية في المملكة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف موقع كوارتز الأميركي عن نظرة تخيلية لمشروع الطاقة الشمسية الأضخم في العالم، والذي أعلنت عنه المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا في الأسبوع الأول من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية للولايات المتحدة.

وأشار الموقع الأميركي التابع لمؤسسة أتلانتك الإعلامية الشهيرة، إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة العلامة الأكثر وضوحًا على ميل المملكة نحو تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية 2030 الشاملة، لاسيما وأن المشروع سيضخ خلال السنوات المقبلة 200 جيجاوات، بتكلفة 200 مليار دولار بالتعاون مع مؤسسة سوفت بنك الدولية.

وعرض الموقع الأميركي صورة تخيلية للمزرعة الشمسية الأضخم في العالم داخل المملكة، والتي -باستخدام التكنولوجيا الحالية – من المحتمل أن تغطي الألواح الشمسية القادرة على توليد 200 جيجاوان مساحة 5000 كيلومتر مربع، وهي مساحة تفوق عدد من أكبر المدن في العالم.

واستعرض كوارتز مجموعة من المدن العالمية التي يتفوق عليها مشروع الطاقة الشمسية من حيث المساحة، مثل كيب تاون في جنوب إفريقيا، وشيكاغو ونيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة، ولندن في بريطانيا، وباريس في فرنسا، وطوكيو في اليابان.

وتنظر المملكة إلى مصادر الطاقة المتنوعة على أنها واحدة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها من أجل إتاحة كميات أكبر من النفط للتصدر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تنشيط العديد من القطاعات الصناعية الأخرى بشكل رئيسي، ومن ثم تخفيف الاعتماد الاقتصادي على النفط.







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