بالصور.. هيئة الرياضة تكشف عن كؤوس بطولة البلوت

المواطن - مروة نبيل

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن كؤوس بطولة البلوت التي ستنطلق يوم غد الأربعاء.

وجاء تصميم كؤوس بطولة البلوت بشكل مميز للغاية، حيث حملت أشكال أوراق البلوت، وتفاعل الجمهور مع تغريدة هيئة الرياضة وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالكؤوس وفخامتها، وتمنوا التوفيق للمشتركين في المسابقة.

ومن المُقرر أن تنطلق فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة غداً الأربعاء الموافق الرابع من أبريل حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً.

ويُشارك في بطولة البلوت 12.288 لاعبًا، 6.144 فريقًا، وسيتم لعب 1.384 مباراة، وستكون المسابقة من 40 جولة، ، ويُشارك 414 حكمًا، ووصل عدد المنظمين لـ103، وسيكون عدد اللاعبين في مركز “أبكس” 4.112 لاعبًا، فيما يبلغ عددهم في الصالة الخضراء إلى 8.192 لاعبًا.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، أن هناك 128 طاولة في مركز “أبكس”، مقابل 246 طاولة في الصالة الخضراء.

وتصل جوائز بطولة البلوت التي ستنطلق شهر أبريل المقبل إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة.







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