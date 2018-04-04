بالصور.. وصول وفود الأندية المشاركة في بطولة المملكة للدرجة الثانية للكرة الطائرة

المواطن - عوض آل الشيخ - أبها

بدأت وفود الأندية المشاركة في بطولة المملكة لأوائل الأندية للدرجة الثانية للكرة الطائرة والتي يستضيفها نادي السروات بالنماص بالتوافد مساء أمس على مطار أبها الإقليمي، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة بنادي السروات الأستاذ،عارف جمعان وعضو مجلس الإدارة، سعد مسعد البكري، وعدد من إداريي النادي مرحبين بهم ومتمنين لهم طيب الإقامة في مدينة أبها. هذا وقد تم تأمين تنقل بعض الوفود من المطار إلى أماكن سكنهم عن طريق حافلات نادي السروات.



وتشارك فرق أندية التضامن والتقدم وطبرجل والنهضة ومضر والعين والسروات والاعتماد في الأدوار النهائية للصعود لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 1439/1440،حيث من المقرر إقامة الدور قبل النهائي والنهائي للبطولة خلال الفترة من 18/7/1439إلى 25/7/1439 وذلك على صالة مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.



وقال أمين عام نادي السروات،عبدالله ظافر إن مجلس إدارة النادي قد أعد كافة الترتيبات اللازمة منذ وقت مبكر من توزيع للجان الرئيسة والإعلامية ولجنة الملاعب واللجنة الإدارية وتحديد مهامها، في سبيل تقديم كافة التسهيلات للأندية المشاركة.

، كما قدم رئيس النادي تقديره الكبير لمدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير معتق آل جرمان وفريق العمل بالمكتب الذين ساهموا بشكل كبير في التحضير الجيد للبطولة من خلال تهيئة صالات المدينة الرياضية لاستقبال هذه البطولة بما يليق بالمنطقة .







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