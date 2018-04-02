بالصور.. ‏نائب أمير ⁧‫المدينة‬⁩ يدشن مشروعات تنموية بأكثر من 249 مليون ريال

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة بدر، بتكلفة مالية تجاوزت 249 مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارة سعود بن خالد للمحافظة، بحضور محافظ محافظة بدر مبارك المورقي وعدد من المسؤولين بالمحافظة.



وشملت مشاريع الافتتاح مشروع مبنى بلدية محافظة بدر وعددًا من مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة ومشروع درء أخطار السيول ومشاريع إنارة عدد من المخططات والطرق، ومشروع مركز الخدمات بالمحافظة بتكلفة إجمالية ٥٦ مليون ريال، ومشاريع تعليمية بالواسطة بقيمة ٣ ملايين ريال، ومشروع خزان مياه بدر بسعة ٤٠ ألف متر مربع بقيمة ٢٢ مليون ريال، إضافة لتدشين مشروع أشياب الرايس بقيمة ٣ مليون و٤٠٠ ألف ريال، ومشاريع مكتب خدمات كهرباء بدر بقيمة إجمالية قاربت ١٦ مليون ريال ومشروع بناء وحدات سكنية خيرية بقيمة ٤ مليون ريال، ومشروع محطة تحلية المياه بقرية واسط بتكلفة ٣٠٠ ألف ريال، ومشروع وقف الأم الخيري بقيمة مليون ونصف المليون ريال.

في حين شملت مشاريع التأسيس مشروع إنشاء حدائق وساحات بقيمة قاربت ٧ ملايين ريال، ومشروع درء أخطار السيول بعدد من الأودية بتكلفة تجاوزت ٢٧ مليون ريال، مشروع سفلتة مخطط الغزلاني وحي دمان ومركزي الرايس والواسطة بتكلفة قاربت ٦ مليون ريال، ومشروع إنشاء مبانٍ ومرافق بلدية بقيمة ٤ مليون و٧٠٠ ألف ريال، ومشروع التشغيل والصيانة المباشرة بتكلفة ١٩ مليون ونصف المليون ريال، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة بتكلفة ٥ مليون ونصف المليون ريال، ومشروع صيانة المسطحات الخضراء بتكلفة قاربت ٥ ملايين ريال، ومشروع معالجة التشوه البصري، ومشروع أشياب مركز المسيجيد بتكلفة ٣ ملايين ونصف مليون ريال، ومشروع شبكات الصرف الصحي بقيمة أكثر من ١٣ مليون ونصف المليون ريال.

كما شملت مشاريع ثقافية، منها مشروع إنشاء مركز بدر الثقافي بقيمة ١٣ مليون ريال.

واطلّع نائب أمير المنطقة على المشاريع المنتهية مؤخرًا، منها مشروع مرفأ ومرسى القوارب بالرايس بتكلفة ٣٥ مليون ريال.

وفي ذات السياق، استقبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة عددًا من المواطنين بمركز خدمة المستفيدين بمقر المحافظة واستمع لمطالبهم، كما ترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، والذي تم فيه مناقشة عدد من احتياجات المحافظة من الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية وخدمات الطرق، واستمع أعضاء المجلسين لتوجيهاته الرامية لمضاعفة الجهود لخدمة المحافظة وسكانها.

وعقب ذلك تجول الأمير سعود بن خالد الفيصل في المحافظة، وشملت جولته الوسط والمسار التاريخي.







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