بالصور.. 30 فعالية متنوعة في النبق والحبق السياحي بالديسة

المواطن- ضباء

افتتح وكيل محافظة ضباء، محمود بن حسن الحربي، وبحضور ومديري الإدارات الحكومية، فعاليات مهرجان “النبق والحبق” السياحي في نسخته الثانية بالديسة بمنطقة تبوك، الذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويرعى المهرجان مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بالمشاركة مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية شواق بتنظيم إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال إقامة معرض للمنتوجات الزراعية، وسوقًا شعبية للأسر المنتجة، وأصحاب الحرف، والصناعات اليدوية إلى جانب الفعاليات الثقافية المصاحبة من تراث ممثل في الألعاب الشعبية، وعروض الخيالة، والهجانة، وليلة سمر في بيت الشعر ومسرح الطفل، ومعرض الصور إلى جانب رحلات للمسارات السياحية في هذه الأماكن التي تميزت بجريان العيون، وتشكيلات الطبيعة المتنوعة للتضاريس.

وتجول الحربي في مرافق المهرجان المقام في منتزه كورنيش الوادي قرب الديسة، والذي شهد توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للمهرجان رئيس بلدية شواق، فيصل الحريقي، أنه وبمناسبة انطلاق مهرجان النبق والحبق السياحي بنسخته الثانية في الديسة بحضور وكيل محافظة ضباء وعدد كبير من رؤساء الدوائر الحكومية وجمع غفير من المشائخ وأعيان ومواطنين، أن الجميع شاهد فعاليات المهرجان والتي تتكون من مجموعة كبيرة من الأنشطة المصاحبة للمهرجان بمشاركة الجميع، حيث شاركت الجهات الحكومية ومنتجي المزارع وعرض فيه منتوجات لأول مرة تعرض مثل الفراولة ودبس ومربى النبق، وشكر كل من شارك وحضر افتتاح مهرجان وفعاليات النبق والحبق.

ومن جهة أخرى، أوضح منظم مهرجان النبق والحبق السياحي بالديسة، عبدالله الزهراني، أن المهرجان يقدم ما يقارب 30 فعالية منوعة تشمل عرضًا للحرف اليدوية والأكلات الشعبية ومنتجات الديسة الزراعية وعرض وللألعاب النارية.

كما سيستفيد من المهرجان ما يزيد عن 40 أسرة تعمل في مجال الحرف اليدوية والأكلات الشعبية.







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