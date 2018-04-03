بالصور.. 4 توصيات لإعلاميي عسير ومتحدثيها الرسميين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوصى الإعلاميون والمتحدثون الرسميون في منطقة عسير، بإنشاء مركز إعلامي في منطقة عسير، ليكون منظمًا للعمل الإعلامي في المنطقة، كما أوصوا بأهمية تفاعل بعض الإدارات الحكومية مع متحدثيها الرسميين، ودعوة الإعلاميين إلى النشاطات المتنوعة، مع ضرورة عقد دورات تدريبية للإعلاميين والمتحدثين في المنطقة.

جاء ذلك في ختام اللقاء الأول الذي نظمته جامعة الملك خالد تحت عنوان “المتحدثون الرسميون والإعلام.. المهمة المشتركة والتكامل المنشود”، الذي عُقد مساء أمس الاثنين.

من جانبه، أكد مدير جامعة الملك خالد، فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تُقيم مثل هذه اللقاءات انطلاقًا من واجبها في خدمة المجتمع، وإيمانًا بأهمية العمل الإعلامي، وثقة في أن مثل هذا الاجتماع سيخدم المنطقة وقضاياها المختلفة.

وحول الانتقال للمدينة الجامعية، أوضح أن العمل يجري لانتقال إدارة الجامعة وبعض الكليات، والأمل كبير في أن يستمر تعاون الإدارات الحكومية المختلفة في المنطقة لتهيئة الطرق المؤدية إليها، وإيصال الخدمات المختلفة لتبدأ عملية الانتقال في وقتها المحدد.

ولفت إلى أن الجامعة تتابع إجراءات افتتاح برنامج “الماجستير” في الإعلام، بعد اكتمال الإجراءات الأكاديمية والنظامية الخاصة به، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بما أنجزته من مناشط ثقافية واجتماعية، وهي تسير نحو تنفيذ خططها المحددة في خدمة طلابها ومجتمعها، ولعل تحقيق طلاب الجامعة لنتائج متميزة في بعض المسابقات يزيد من العمل والإصرار على متابعة النجاح.

وشهد الاجتماع طرح مجموعة من القضايا الإعلامية التي لامست الهموم والآمال المختلفة للطرفين من خلال نقاش اتسم بكثير من الشفافية، وسط حضور إعلامي كبير من إعلاميي المنطقة ومتحدثيها الرسميين.







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