بالفيديو.. السعودية تضيف مقاتلة F-15SA الجديدة للمقاتلات المشاركة في التحالف باليمن

المواطن - الرياض

شاركت المقاتلات السعودية الجديدة F-15SA التي انضمت مؤخراً للقوات الجوية الملكية، في تنفيذ غارات جوية إلى جانب مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، على مواقع عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

واستهدفت المقاتلات الجديدة مواقع الانقلابيين بدقة في عدد من المحافظات التي يسيطرون عليها، كما نجحت المقاتلات في تدمير منصات صواريخ ومخازن أسلحة ومركبات عسكرية.

وتُعد طائرة F.15- SA والتي تُسمى بالنسر الجارح من أحدث الطائرات في العالم، وتحوي أجهزة متقدمة جداً في الحرب الإلكترونية، وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

كما تحتوي على محرك F-110-GE-129 المصنَّع من قِبل شركة جنرال إلكتريك، والذي يتميز بأنه يمنح قوة دفع كبيرة تبلغ نحو 29400 رطل بدون حارق، بينما يمنح قوة دفع تبلغ 32500 رطل باستخدام الحارق، وهذا يجعل السرعة القصوى للطائرة 2.5 ماخ، والمدى 3900 كلم بخزانات وقود إضافية، كما تحتوي المقاتلة على رادار AN/ APG-63 (v)3 من نوع أيسا AESA، ويصعب التشويش عليه، ويتمكن من المسح الإلكتروني ومهاجمة الأهداف من مدى بعيد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :