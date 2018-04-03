بالفيديو.. العثور على مفقود السليل بعد 4 أيام من فقدانه بالصحراء

بالفيديو.. العثور على مفقود السليل بعد 4 أيام من فقدانه بالصحراء

2018/04/03
الساعة 8:37 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1810
0
طباعة
المواطن - وادي الدواسر

تمكن فريق غوث للبحث والإنقاذ من العثور على المواطن ظفر مفلح الجماعين “مفقود السليل” بوادي الدواسر، بعد 4 أيام من فقدانه في الصحراء، كما تم العثور على سيارته.

وأظهر مقطع فيديو، نشره فريق غوث عبر حسابه في “تويتر”، لحظة العثور على المفقود، وإجراء قياسات لحالته الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية له.

وتم نقله لمستشفى السليل العام لمتابعة حالته، كما عثر الفريق على سيارته، بعد أقل من نصف ساعة، من العثور عليه.

يُذكر أن بلاغاً ورد لفريق غوث عن فقدان المواطن ظفر الجماعين، منذ يوم الجمعة الماضي شمال السليل بـ 60 كلم، فتم البحث عنه حتى العثور عليه في “البياض”.

 

ِشارك على الفيس بوك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :