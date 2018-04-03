بالفيديو.. العثور على مفقود السليل بعد 4 أيام من فقدانه بالصحراء

المواطن - وادي الدواسر

تمكن فريق غوث للبحث والإنقاذ من العثور على المواطن ظفر مفلح الجماعين “مفقود السليل” بوادي الدواسر، بعد 4 أيام من فقدانه في الصحراء، كما تم العثور على سيارته.

وأظهر مقطع فيديو، نشره فريق غوث عبر حسابه في “تويتر”، لحظة العثور على المفقود، وإجراء قياسات لحالته الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية له.

وتم نقله لمستشفى السليل العام لمتابعة حالته، كما عثر الفريق على سيارته، بعد أقل من نصف ساعة، من العثور عليه.

يُذكر أن بلاغاً ورد لفريق غوث عن فقدان المواطن ظفر الجماعين، منذ يوم الجمعة الماضي شمال السليل بـ 60 كلم، فتم البحث عنه حتى العثور عليه في “البياض”.

#عاجل 🚨

عثر #فريق_غوث للبحث والإنقاذ عن #مفقود #السليل #ظافر_مفلح_الجماعين وتم تقديم الأسعافات الأولية له ثم نقله لمستشفى #السليل العام ثم تم البحث عن سيارته وبعد أقل من نصف ساعة تم العثور أيضآ على سيارة المفقود من قبل #فريق_غوث #وادي_الدواسر #غوث_للإنقاذ 0550711911 🆘 pic.twitter.com/l9KvH2Lbus — غوث للإنقاذ (@ghawthteam) April 2, 2018







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