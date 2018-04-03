بالفيديو.. الفيصل يوجه بالتحقيق في مقطع الإبل المريضة بالطائف

المواطن - مكة المكرمة

وجه مستشار الملك أمير مكة الأمير خالد الفيصل الجهات الأمنية بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لعمالة وافدة تنقل إبلاً مريضة من مسلخ بالطائف.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أن توجيه الفيصل تضمن الوقوف على أسباب غياب الرقابة والقبض على كل من له علاقة، بالحادثة وإحالتهم للنيابة العامة وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم وإفادة سموه بصفه عاجلة عن نتائج التحقيقات.

ووثق أحد المواطنين بكاميرا جواله عمالة تنقل إبل مريضة من أحد المسالخ بالطائف، وقد بدا على إحداها الهزال والضعف الشديد، وإصابتها بالجرب.

وجه #أمير_مكة #خالد_الفيصل الجهات الأمنية

بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لعمالة وافدة

تنقل إبلاً مريضة من مسلخ بـ #الطائف ، وأسباب

غياب الرقابة والقبض على كل من له علاقة

بالحادثة وإحالتهم لـ #النيابة_العامة

وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم وإفادة سموه

بصفه عاجلة عن نتائج التحقيقات. pic.twitter.com/JuJBqEfEb1 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 3, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :