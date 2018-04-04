بالفيديو.. حلا الترك تتعرض لموقف محرج على الهواء

المواطن - الرياض

تباينت ردود الفعل حول استضافة الفنانة البحرينية حلا الترك في برنامج أنت أونلاين أمس والذي يقدمه الإعلامي اللبناني وسام بريدي على قناة دبي خاصة فيما يتعلق بعدد من الأسئلة التي أجابت عليها في الحلقة.

وأكد المغردون أن حديث حلا الترك عن علاقة والدها بوالدتها أصبح قاسمًا مشتركًا في الحلقات التي يتم استضافتها فيها وبالرغم من أنه لا جديد في هذه العلاقة حتى الآن إلا أن كل مذيع يصر على إقحام قصة والديها في الحلقة حتى يبتز مشاعرها.

حلا الترك التي غالبًا ما تبكي حينما يتم عرض مشاهد لها مع والدها غالبت دموعها هذه المرة وتماسكت مقارنة بالمرات السابقة واستطاع مقدم البرنامج أن يخرجها من الحالة التي انتابتها بعد عرض مشهد لها مع أبيها فضحكت بسرعة.

أما السؤال الأغرب والذي استفز المشاهدين – بحسب التغريدات – هو السؤال عن فارس الأحلام حيث اعتبر المغردون أن هذا السؤال أكبر من أن يتم توجيهه إلى حلا الترك في هذه المرحلة العمرية.

والمعروف أن حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية من مواليد 15 مايو 2002 اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.

والد حلا الترك بحريني وأمها لبنانية وانفصلا بعد خلافات تناولتها البرامج الفضائية، وتزوج والدها من المغنية المغربية دنيا بطمة. بدأت حلا الترك مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقية في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت واشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة.

وبعد فترة أصدرت حلا الترك أغنية بابا نزل معاشه، ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها الـ 100 مليون مشاهد عبر يوتيوب.

قدمت حلا الترك مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات هو وهاي وهي وبث البرنامج على قناة إم بي سي 1 في شهر رمضان لعام 2014.







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