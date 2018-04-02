بالفيديو.. خادمة تحتجز طفلاً داخل غرفة وتهدد مكفولتها بسكين

المواطن - الرياض

وثّق مقطع فيديو متداول، قيام خادمة فلبينية باحتجاز طفل في المنزل الذي تعمل فيه داخل إحدى الغرف، وتهديد أمه بالسكين؛ لمنعها من دخول الغرفة أو الاقتراب منها لإخراج طفلها.

وظهر خلال المقطع، الذي أوضح متداولوه أنه صُوّر في منزل أسرة بمدينة الرياض، الخادمة تحمل سكيناً وهي في حالة غضب وهيجان عصبي، وتُحذّر والدة الطفل من دخول الغرفة التي تحتجزه فيها، إلا أن والدة الطفل استطاعت إبعادها بمساعدة امرأة أخرى وإخراج ابنها، وحبس الخادمة داخل الغرفة.

وقالت والدة الطفل في المقطع: إن الخادمة هددتهم بالسكين لمحاولتهم تفتيش أغراضها، وحينما فتشوها وجدوا فيها بعض المسروقات، مضيفة أن الشرطة حضرت إلى منزلهم، ووجهت بفتح بلاغ في الواقعة.







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