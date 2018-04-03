بالفيديو.. قرد يخطف رضيعاً وأسرته تعثر عليه ميتاً

المواطن - متابعة

اختطف قردٌ رضيعاً حديث الولادة كان نائماً بجوار والدته في منزل بولاية أوريسا الهندية مطلع هذا الأسبوع، لتعثر أسرة الطفل عليه ميتاً في بئر بالقرب من المنزل.

وفي التفاصيل نقلت وسائل إعلام هندية عن مسؤول في الشرطة قوله: إن الطفل كان نائماً بجوار والدته عندما اختطفه القرد، وحاولت الأم استمالة مَن حولها بالصراخ لكن القرد تمكن من الهرب.

وأضاف أن يد الطفل اليسرى كانت بها آثار كدمات، ما يرجح أنه ربما انزلق من يد القرد وسقط في البئر، مشيراً إلى أن الجثة تخضع حالياً للتشريح.

وأضاف مسؤول الشرطة أن الطفل كان حديث الولادة وعمره 15 يوماً، وجرى البحث عنه من قِبل رجال الشرطة بمساعدة نحو ألفي شخص من السكان المحليين، حتى عُثر على جثته في البئر.







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