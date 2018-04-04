بالفيديو.. كريستيانو رونالدو حقق إنجازاً رائعاً في دوري الأبطال بعد هذا الهدف

المواطن - محمد سمعه

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، فريقه لتحقيق فوز كبير وعريض على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية دون رد في إطار لقاء ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفًا جميلًا في شباك يوفنتوس عبر تسديدة مقصية مميزة في الدقيقة ال64 من عمر المباراة في شباك الحارس المخضرم، الإيطالي جيانلويجي بوفون.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يُسجل في 10 مباريات متتالية في البطولة بعد هدفيه في شباك نادي يوفنتوس.

وسجل كريستيانو رونالدو 39 هدفًا في الموسم الحالي في كافة المسابقات مع ناديه ريال مدريد لينافس بقوة على نيل لقب الحذاء الذهبي بعد نهاية الموسم الحالي.

ويحلم كريستيانو رونالدو بأن يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي مع نادي ريال مدريد وللمرة الخامسة في مسيرته.

فاز كريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 مع نادي مانشستر يونايتد على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي في نهائي شهير أقيم في العاصمة الروسية موسكو.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد سجل هدفي منتخب البرتغال في مرمى المنتخب المصري خلال المباراة الودية التي أقيمت يوم 23 مارس الماضي في مدينة زيوريخ السويسرية.

يسعى كريستيانو رونالدو للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم عن عام 2018 للمرة السادسة في مسيرته وللمرة الثالثة على التوالي حتى يتفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سجل كريستيانو رونالدو حتى الآن 14 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتواجد في صدارة هدافي البطولة الأوروبية بعد هدفيه في شباك نادي يوفنتوس.

تُوج كريستيانو رونالدو بلقب بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال في صيف عام 2016 على حساب المنتخب الفرنسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :