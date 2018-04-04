بالفيديو.. ماذا فعل Cristiano Ronaldo بعد تحية جماهير اليوفي له؟

المواطن - محمد سمعه

أعرب النجم البرتغالي Cristiano Ronaldo لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن سعادته وذلك بعد تحية جماهير يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالأمس.

وكان Cristiano Ronaldo سجل هدفًا خرافيًا في مرمى الحارس المخضرم، الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى اليوفنتوس عن طريق ركلة خلفية مزدوجة بعد عرضية متقنة من اللاعب داني كارفخال.

وتحدث Cristiano Ronaldo لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد المباراة قائلًا إن تحية جماهير يوفنتوس له أعجبته للغاية، متوجهًا بالشكر لهم وقائلًا: إن هذا الشيء يحدث للمرة الأولى في مسيرته.

وأضاف Cristiano Ronaldo أن مباراة العودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو ستكون صعبة وقوية للغاية مضيفًا أن يوفنتوس سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة.

أصبح Cristiano Ronaldo أول لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يسجل في 10 مباريات متتالية في التشامبيونزليج الأوروبي.

يتواجد Cristiano Ronaldo في صدارة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الفترة الحالية برصيد 14 هدفًا ومتفوقًا على اللاعب الفرنسي من أصول تونسية وسام بن يدر مهاجم نادي إشبيلية الإسباني والذي سجل 11 هدفًا.

يطمح Cristiano Ronaldo للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بعد أن فاز بالتشامبيونزليج في موسمي 2015-2016 و 2016-2017.

سبق للنجم Cristiano Ronaldo الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان Cristiano Ronaldo تُوج بلقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي في صيف عام 2016 بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب إيدر مهاجم نادي ليل الفرنسي.

قاد Cristiano Ronaldo منتخب البرتغال للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا حيث يتواجد منتخب برازيل أوروبا في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات” المغرب، إسبانيا، إيران”.







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