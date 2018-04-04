بالفيديو.. مركبة تقتحم متجرًا شهيرًا في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

اقتحمت إحدى المركبات متجرًا لبيع أدوات المكياج بأحد الأسواق بجازان، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر بشرية ولله الحمد.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“: فإن مركبة من نوع جيب “لاندكروزر” اقتحمت متجرًا لبيع أدوات المكياج بأحد الأسواق بجازان “هايبر بنده”، فيما نجا المتسوقون والعاملون في المتجر من الموت بأعجوبة.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة لحظة اقتحام المركبة للمتجر وتحطيم المحتويات والواجهة الأمامية للمحل.

وما زالت أسباب اقتحام السيارة للمحل مجهولة، فيما رجح أحد المتسوقين أن السبب هو السرعة الزائدة وعدم تحكم قائدة السيارة في عجلة القيادة.







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