بالفيديو.. مشاعل الشحي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

المواطن - الرياض

تعرضت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي إلى موقف لا تحسد عليه بعد أن فاجأ الممثل الإماراتي أحمد خميس، بطلب يدها للزواج على المسرح أمام الجمهور.

وكشف أحمد خميس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، إلى موافقة أهل مشاعل الشحي على ارتباطهما ثم قدم لها خاتم الخطوبة وباقة من الورود وسط دهشة مشاعل والحضور.

وأشار الممثل الشاب إلى أن مشاعل اختارته لشخصيته وأخلاقه فقط دون أن تنظر إلى شكله أو قصة حياته، لترد مشاعل قائلة: “أحمد أنا قلتها لك من قبل وأنا لك أخت وأم وكل شيء في حياتك”.

وتُعد مشاعل الشحي إعلامية وممثلة صوتية ومصممة مجوهرات إماراتية الجنسية، وبالرغم من صغر سنها إلا أنها حققت الكثير من الإنجازات، وتعرف بأنها واحدة من أصغر الفنانات في الإمارات.

مشاعل الشحي من مواليد (18 فبراير 1997 واستمر مشوارها الفني لأكثر من 3 سنوات قدمت خلالها العديد من الأعمال حيث نالت إعجاب العديد من الأطفال والكبار ببراءتها وروحها المفعمة بالحيوية والمرح.

ومن أهم أعمال مشاعل الشحي مسلسل “لو أني أعرف خاتمتي” في العام 2015، ومسلسل آية وعبرة من العام نفسه، كما تعمل إعلامية بقناة ماجد للأطفال.

تدرس مشاعل الشحي في كليات التقنية العليا تخصص إخراج سينمائي وشاركت في مسرحية أيام الطيبين للمخرج عبدالرحمن الملا في عام 2015.

أما أحمد خميس فهو أحد المتسابقين في برنامج “آراب كاستينج” الذي خطف الأنظار بمشاركته التي ساعدته في احتراف التمثيل.







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