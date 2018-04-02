بالفيديو.. مشروع إنارة لطريق مضاء .. يدفع بلدي أحد رفيدة للتدخل بطلب الإيقاف

المواطن - فهد القحطاني

استنكر أحد المواطنين تنفيذ مشروع إنارة جديد بطريق الأمير سلطان الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله غرب الصناعية بأحد رفيدة، واعتبره إهدارًا للمال العام بسبب وجود أعمدة إنارة كافية بهذا الطريق.

وأوضح المواطن في مقطع فيديو أن الطريق المشار إليه مضاء بإنارة كافية موضحًا أنه “في كل عامود أربعة كشافات بالجزيرة الوسطية على امتداد الطريق”، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن المشروع يقام في أحد الشوارع والمخططات التي تفتقد الإنارة والتي لها الأولوية.

وأضاف المواطن أن “البلدية قامت بعمل مشروع إنارة على جانب الطريق الذي يضم أعمدة قوية” واصفًا الوضع بأنه إهدار للمال العام وقد يتسبب في حوادث نتيجة قرب الأعمدة من الطريق ووصف الشارع بـ”الشيء الملتهب” لكثرة الإنارة به.

من جهة أخرى قدم رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله علي أبوعريف نموذج إيقاف مؤقت لمشروع بلدي لمدة ١٠ أيام نظراً للأسباب التالية وهي:

١- وجود إنارة سابقة وسطية بأربعة كشافات في كل عمود

٢- ضيق المساحه وقرب الأعمدة من الشارع العام

٣- هناك أولويات لقرى ومخططات لم تخدم

٤- تزويد بقرار المجلس بالموافقة على ذلك الموقع

وفي حالة اتخاذ المجلس قرارًا بإيقاف المشروع يتم اتخاذ الإجراءات التالية: تزويد الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بنسخة من القرار وما ينتهي إليه المجلس في هذا الشأن، فيما أوصى المجلس البلدية باتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستمرار الخدمة.

كما يعقد المجلس جلسات خاصة لمعالجة أسباب إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف.







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