بالفيديو.. مفتي المملكة عن ملخصات الاختبارات: غش مذموم يُخرّج أجيالاً جاهلة

المواطن - الرياض

حذّر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ من التساهل في تحديد أجزاء من المناهج الدراسية للطلاب وإعطائهم الملخصات التي تتضمن أسئلة الاختبارات رغبة في كسب ود الإدارة ومُلاك المدارس.

وأضاف المفتي خلال رده على سؤال ضمن حلقة برنامج “فتاوى” التي عُرضت أمس على القناة السعودية الأولى، بخصوص الغش المذموم وحكم الشهادة الجامعية إذا بُنيت على الغش، أن هذا السلوك من الغش المذموم والخاطئ الذي يخرّج أجيالاً جاهلة بلا علم أو فهم أو معرفة.

وتابع المفتي يجب أن تكون الاختبارات أداة حقيقية ومقياساً صحيحاً لكشف مدى الاستيعاب والتحصيل الدراسي للطلاب في المناهج والمقررات التي درسوها.

وتابع أن “الغش المذموم غش الطلاب في الامتحانات؛ وأن يغش المعلم طلابه ويعلمهم الأجوبة ويدرّسها لهم ثم يأتون وقد تزوّدوا بما سيُلقى عليهم وهم لا يفهمون شيئاً! وإنما علّمهم أشياءً خاصة وقليلة كي يجيبوا عنها وينجحهم إرضاءً لرغبة إدارة المدرسة ومُلاكها”.

وأضاف: هذا خطأ يا إخواني، الغش خطأ؛ لأن الطالب إذا تخرّج وبدأ العمل والوظيفة قد يفشل ويفقد قدرته على القيام بها وبمسؤولياتها؛ لأنه ليس لديه علم، مطالباً بأن تكون الامتحانات مقياساً صحيحاً يُنبئ عن الفهم والذكاء.







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