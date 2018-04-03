بالفيديو والصور.. 13 فيلمًا لمخرجين شباب و43 صورة في أيام الفن السعودي بأميركا

المواطن - الرياض

نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ضمن مبادرة جسور في الفترة من 16-18 رجب 1439هـ، الموافق فعالية أيام الفن السعودي في مسرح لينوود دون بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وتأتي الفعالية، التي تضم أيام الفيلم السعودي ومعرض مملكة الألوان، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العوّاد ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

وأقيمت فعالية الفيلم السعودي بالتعاون مع المهرجان السعودي للأفلام حيث تقدم عرضًا لــ13 فيلمًا من إخراج جيل جديد من المخرجين السعوديين، ويشتمل برنامج الفعالية على 3 جلسات حوار وورشتي عمل عن صناعة الأفلام، وورشة عمل عن إدارة مهرجانات الأفلام.

وتم عرض 5 أفلام في اليوم الأول وهي: لسان للمخرج محمد السلمان، كيكة زينة للمخرجة ندى المجددي، الآخر للمخرج توفيق الزايدي، بسطة للمخرجة هند الفهاد، بلال للمنتج أيمن جمال، كما عرضت 5 أفلام في اليوم الثاني هي: عاطور للمخرج حسين المطلق، مخيال للمخرج محمد السلمان، سومياتي بتدخل النار للمخرج مشعل الجاسر، وسطي للمخرج علي الكلثمي، الظلام هو لون أيضاً للمخرج مجتبى سعيد، بالإضافة إلى 3 أفلام في اليوم الأخير للفعالية وهي: 300 كيلو للمخرج محمد الهليل، “جابر” و”القط” للمخرج فيصل العتيبي.

من جهة أخرى، أقيم معرض مملكة الألوان، الذي يحتوي على 43 صورة وخمسة أفلام فنّية يقدمها 16 فناناً سعودياً من الجيل الجديد للفنانين التي تنقل أعمالهم تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية والاجتماعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في المعرض، الذي يضم ورشات عمل متخصصة في التصوير، المصورون: ظافر الشهري، صالح الحثلول، فيصل بن زارة، فيصل المالكي، نورة العامري، ناصر الناصر ، العنود الرشيد، مُعاذ العوفي، هديل خياط، هبة الكامي.



الجدير بالذكر أن مبادرة جسور، التي بدأت في عام 2016م، تهدف إلى دعم التواصل الحضاري بين المملكة والعالم عبر إتاحة الفرصة لمجموعة من المثقفين والفنانين لعرض أعمالهم وتجاربهم للجمهور الأميركي في مجالات متنوعة، تشمل المبادرة أربعة برامج هي “المعارض الفنية السعودية” وهي معارض يتم إقامتها في أبرز المتاحف والمراكز الفنية في الولايات المتحدة حيث تم تقديم 5 معارض فنية في 4 ولايات حضرها أكثر من 19 ألف شخص، وبرنامج “جسور الحوار ” الذي يقدم النخب السعودية للحوار والحديث وقد أقيمت 65 مناسبة في 8 ولايات أميركية و25 مدينة وحضرها 3517 شخصًا، و”مهرجان الأفلام السعودية” للاحتفاء بصانعي الأفلام السعودية من خلال عرض أعمالهم في المهرجانات العالمية حيث حضر العروض ما يقارب ألف مشاهد، و”الجولة الكوميدية” لتقديم عروض كوميدية سعودية والتي شارك فيها حتى الآن 5 فنانين كوميديين سعوديين بواقع 10 عروض حضرها 1600 شخص في 4 ولايات.







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