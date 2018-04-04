بحضور 40 ألف زائر.. مهرجان النبق والحبق بتبوك يختتم فعالياته

المواطن - واس

اختتمت، مساء أمس، فعاليات مهرجان “النبق والحبق” السياحي الثاني، الذي أقيم بمركز الديسة التابعة لمنطقة تبوك، واستمرت فعالياته على مدى خمسة أيام، وحضور يتجاوز الـ40 ألف زائر.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان رئيس بلدية أشواق، فيصل الحريقي، أن المهرجان في نسخته الثانية تميز بالحضور المكثف من السياح والزوار والضيوف؛ لتعدد الأنشطة المقامة فيه، إضافة للطبيعة الجغرافية المتنوعة بين الجبال وعيون المياه ووفرة المنتوجات الزراعية.

وقال: إن المهرجان هذا الموسم اشتمل على أكثر من 30 فعالية متنوعة، تضمنت مشاركة الإدارات الحكومية وأجنحة لعرض المنتوجات الزراعية ومعرضًا للفنون التشكيلية ومرسمًا ومسرحًا للطفل وخيمة للأسر المنتجة وعروضًا للخيالة والهجانة وبيت للشعر ومتحفًا يضم قطعًا أثرية يحكي عن الحقب التاريخية التي مرت بالمنطقة، وعروضًا تراثية وفلكلورية إضافة للألعاب النارية، مع إتاحة الفرصة للشباب السعودي لبيع منتجاتهم عبر عربات “الفود ترك”.

ورفع الحريقي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على اعتماد مهرجان “النبق والحبق” ضمن روزنامة مهرجانات المنطقة، مثمنًا لسموه الدعم والاهتمام بالمهرجان ولكل ما من شأنه الرقي بالمنطقة.

وأفاد أن هذا المهرجان يحقق إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوجيه من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يتابع ويدعم النشاط السياحي والتراثي بعموم المملكة.







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