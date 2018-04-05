برشلونة يفوز على روما برباعية بمساعدة النيران الصديقة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة برشلونة وروما، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

وعانى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام روما، ليأتي الهدف الأول بأقدم لاعبي الفريق الإيطالي، حيث سجل دانييلي دي روسي الهدف الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وساعدت النيران الصديقة برشلونة مُجددًا، حيث سجل كونستانتينوس مانولاس الهدف الثاني في الدقيقة 55، فيما تكفل جيرارد بيكيه ولويس سواريز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في مرمى روما في الدقيقتين 59 و87.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما إيدين دجيكو، في تسجيل هدف الذئاب الوحيد في مرمى برشلونة في الدقيقة 80.

وأُقيمت مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم بين نادي برشلونة وروما الإيطالي على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، ما يُسهل مهمته في مباراة الإياب.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما بعد الفوز العريض الذي حقق في لقاء الإياب، حيث يكفيه التعادل أو الهزيمة بهدفين أو الفوز بأي نتيجة، من أجل الصعود.

ومن المُقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره برشلونة الأسبوع المقبل في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.







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