برعاية الملك.. انطلاق مهرجان ومعرض منتجة الثاني.. غدًا 

المواطن - حسن عسيري - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنطلق مساء غد الاثنين 16 رجب فعاليات مهرجان الأسر المنتجة لذوي الإعاقة الثاني الذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين، بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

صرح بذلك أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبد الله الغامدي، الذي أضاف قائلاً :”إن رعاية المقام السامي الكريم للمهرجان الذي ينطلق بالتزامن مع المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل ومعرض المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة (ضياء 4) تعكس عناية الدولة بقضية الإعاقة والمعوقين”، مشيراً إلى أن هذه الحزمة من الفعاليات تؤكد الدور الرائد والمتميز للجمعية في العناية بالمعوقين وأسرهم على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.

وأردف الغامدي “أن عشرات الأسر المنتجة لذوي الإعاقة تشارك في المهرجان الذي تبدأ فعالياته من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء على مدى يومين، وذلك من خلال عرض منتجاتهم المتنوعة من الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، والمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى أجنحة توعوية وتعريفية للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث يتضمن برنامج المهرجان العديد من عروض الحرفيين بالسوق التقليدي والمتاحف والكتاتيب والألعاب الشعبية، واستعراضات فنية وترفيهية تقدمها فرق التراث الشعبي.

وأشار الغامدي إلى أن مهرجان الأسر المنتجة لذوي الإعاقة في نسخته الثانية يعد امتدادًا للعديد من الأنشطة والبرامج التي تتبناها الجمعية لدعم المعوقين المنتجين وأسرهم بهدف فتح نوافذ تسويق جديدة لمنتجاتهم، وتعريف القطاعات الحكومية والخاصة بمشروعاتهم التجارية والاستثمارية الصغيرة، مبيناً أن المهرجان يستضيف العديد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع ومواهب ذوي الإعاقة ونجوم (التواصل الاجتماعي) من الأطفال والفرق المتخصصة في صناعة الترفيه في السعودية.

وفي ختام تصريحه أعرب أمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض الغامدي عن شكره وتقديره لمساندة المسؤولين للمهرجان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمانة منطقة الرياض، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والهيئة العامة للترفيه، ومركز الملك فهد الثقافي، منوهاً بجهودهم المبذولة في تسهيل استفادة الأسر المنتجة من ذوي الإعاقة من فعاليات المهرجان، ولدعمهم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية على مدار العام، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمعوقين وأسرهم.







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