بعد إعلان نتائج قياس .. 6 معلومات عن اختبار القدرات العامة الورقي والمحوسب

المواطن - سعد البحيري

بالتزامن مع إعلان قياس نتائج اختبار القدرات العامة المرحلة الثانية اليوم، يواصل حساب خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج قياس على تويتر تقديم المعلومات حول الاختبار.

“المواطن” تقدم فيما يلي بعض المعلومات عن اختبار القدرات الورقية:

اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب أو 3 من الورقي و 2 من المحوسب.

يجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار.

الاختبارات المحوسبة تعقد طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشر الأخيرة من رمضان.

يستغرق إعلان نتائج الاختبار المحوسب غالباً يومي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

انتهى اختبار القدرات العامة الورقي لهذا العام ، ويمكن للراغبين التسجيل في الاختبار المحوسب حيث إنه متاح طوال العام.

عدد المحاولات التي يمكن للفرد دخول الاختبار هي خمس مرات ويمكن دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.

يذكر أنه أعلنت اليوم الاثنين، نتائج قياس لاختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية).

وقال مركز قياس في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية) على موقع قياس ويمكنكم معرفة النتائج من خلال زياة الموقع الرسمي لمركز قياس.

وتصدرت أسئلة نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة أسئلة المواطنين عبر حساب المركز الوطني للقياس في تويتر خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن معرفة نتائج قياس القدرات العامة الورقية من خلال الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا) وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شاشة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نوع الاختبار.

تحديد اختبار القدرات العامة من القائمة المنسدلة.

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على بحث.







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