بعد تمديده عامين.. كل ما تود معرفته عن الرهن الميسر

المواطن - الرياض

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ، وذلك لمدة سنتين، فما هو الرهن الميسر ومن يستحق الحصول عليه؟

ما هو الرهن الميسر؟

يأتي الرهن الميسّر في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ويهدف برنامج الرهن الميسر إلى تسهيل حصول المواطنين على قرض تمويلي لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وذلك عبر تخفيض الدفعة الأولى من 15% إلى 10%، لزيادة نسبة تملك السعوديين لوحدات سكنية.

آلية عمل البرنامج

بعد صدور الموافقات للمستفيدين يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم ضمان مالي نيابة عن المستفيد تعادل قيمته 5% من قيمة العقار إلى البنك أو شركة التمويل بحد أقصى 40 ألف ريال.

المستفيدون

ويُشترط للحصول على الرهن الميسر أن تنطبق شروط الدعم السكني، وهي أن يكون لدى الفرد عائلة، وأن يتجاوز عمره 25 عاما، وألا يملك منزلا صالحا للسكن.

تسهيلات لامتلاك السكن

وزير الإسكان الدكتور ماجد الحقيل كشف في وقت سابق أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.

وبين الحقيل أن هذه التعديلات تعمل على تنظيم الدعم السكني، وتمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية “إسكان”، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد.

وأشار الحقيل إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد برنامج الرهن الميسر لمدة سنتين حيث كان من المفترض أن ينتهي العمل به خلال هذه الأيام، قبل أن يعتمد المجلس تمديد الفترة لعامين إضافيين.







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