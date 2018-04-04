بعد ثنائية الأهلي وخسارة الهلال.. هؤلاء المتأهلون لثُمن نهائي آسيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتمكنت 7 أندية من التأهل إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد حسم مصيرها في 5 جولات من أصل 6 في مرحلة دور المجموعات.

وحسم أهلي جدة تأهله إلى دور ثمن النهائي وذلك بعد فوزه على نادي تراكتور سازي الإيراني بهدفين دون رد.

أما نادي الجزيرة الإماراتي فتأهل في المركز الثاني عن المجموعة الأولى وذلك بعد فوزه على نادي الغرافة القطري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحسم كذلك نادي الدُحيل القطري تأهله إلى دور ال16 وذلك بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، خاصة أن الدحيل فاز على نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني بالأمس بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

أما نادي السد القطري وبيرسيبوليس الإيراني فتأهلا عن المجموعة الثالثة حيث جمع السد من 5 جولات 12 نقطة، بينما جمع فريق بيرسيبوليس 10 نقاط.

وتأهل نادي استقلال طهران الإيراني إلى دور ال16 بعد جمع ل9 نقاط من خمس مباريات وهى المجموعة التي يتواجد فيها الهلال في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

أما الفريق السابع والذي حسم تأهله إلى دور ثمن النهائي فهو فريق كاشيما أنتلرز الياباني والذي جمع 9 نقاط احتل بهم صدارة المجموعة الثامنة.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.







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