بعد ثنائية العين.. خروج نادي الهلال من دور المجموعات ليس أول مرة

المواطن - محمد سمعه

صدم نادي الهلال عشاقه وجماهيره، وذلك بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي الهلال ودع البطولة الآسيوية، وذلك بعد الخسارة من فريق العين الإماراتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات اليوم الاثنين.

وكرر نادي الهلال رقمه السلبي والذي حققه في دوري أبطال آسيا نسخة عام 2006؛ حيث لم ينجح في التأهل من دور المجموعات للدور التالي في البطولة الآسيوية.

وسقط نادي الهلال في فخ الخسارة أمام نادي الريان القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ثم سقط الزعيم مجددًا في الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي من نادي العين.

ويذكر أن نادي الهلال كان قد خسر لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.

وسيحاول نادي الهلال المنافسة على لقب الدوري السعودي، وذلك من أجل الفوز به للموسم الثاني على التوالي.

وسيواجه نادي الهلال فريق الأهلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 إبريل الجاري.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني خوان براون تولى تدريب نادي الهلال، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي بعد إقالة المدرب خوان براون.

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، كما تعاقد الزعيم أيضًا مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.

يذكر أن نادي الهلال فاز في الجولة الـ18 من الدوري السعودي على نادي القادسية بهدف دون رد.







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