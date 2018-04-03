بعد جولته الخارجية الناجحة مغردون: #الاحتفاء_بولي_العهد_مطلب_شعبي

المواطن - الرياض

من نجاح إلى نجاح تمضي جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخارجية الأولى له منذ توليه هذا المنصب في يونيو الماضي والتي بدأها بالقاهرة وما زالت ممتدة للولايات المتحدة الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى تدشين حملة للمطالبة بالاحتفاء بولي العهد حين يصل المملكة بعد نهاية جولته.

ودشن المغردون وسمًا على تويتر بعنوان ” #الاحتفاء بولي العهد مطلب شعبي” عبروا فيه عن رغبتهم في الاحتفاء بعودة ولي العهد المظفرة.

في البداية قال الدكتور نور محمد إن الاحتفاء بولي العهد هو مطلب شعبي ووطني وروحي .. الاحتفاء بالقائد نحو النهضة والتغيير الجميل.

وقال طارق العتيبي:

أضرب على الكايد ليا صرت بحلان

وعنـد الولي وصل الرشا وانقطاعه

وأضاف: ليعلم العالم كله أننا لا نزايد على أرضنا وولاة أمرنا ، دمتم لنا عزًا ودمنا لكم وفاءً.

بدورها قالت أماني العتيبي:

نظرتك دايم من الغيم وفوق

وخطوتك دايم من الريح وورى

كنك اللي ممتلي رغبة وشوق

بانه يعمر الثرى والثريا

بدورها وصفت “منال” ولي العهد بأنه نصير المرأة السعودية وقالت : يستاهل الاحتفاء نصير المرأة السعودية.

وأضافت ” أنفال”: لازم نحتفي به فهو رجل العصر جاء لينذر شبابه لخدمة المليك والوطن الله يحفظه يا رب.

وأشار أبو خالد الشمراني إلى أن الاحتفاء بولي العهد واجب وطني، حيث قال: الاحتفاء بولي العهد واجب وطني لمن أرهق جسده وتفكيره بتطوير بلده ورفعه إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية المتقدمة جدًا .. سيدي ولي العهد يستاهل كل خير ونرفع الشكر له بل والدعاء له بالتوفيق في كل خطوة يخطوها فهو سليل المجد ابن هذا البلد العظيم.

وأضاف عبدالله محمد : أسأل الله أن يوفقك لخدمة ديننا ووطنا وكلنا مساندون لك ومعك وعونك.. طموحاتك كبيرة وأحلامك كثيرة .. تستحق منا احتفاء شعبيًا كبيرًا بعودتك لسعوديتنا العظمى..

وعلى الجانب الآخر قال نجيب سنان : أفضل احتفاء هو تطبيق ما يصرح بة والابتعاد عن النعرات والعصبيات القبلية والمذهبية وخطابات التكفير يجب أن تنتهي من أجل وطن واحد وشعب واحد.







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