بعد خسارة الهلال.. تعرّف على نتائج مباريات الاثنين بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أقيمت اليوم أربع مباريات، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباراة الأولى شهدت تعادل ناساف كارشي الأوزبكي بدون أهداف مع نادي بيرسيبوليس الإيراني، في إطار لقاءات المجموعة الثالثة.

أما نادي العين الإماراتي ففاز على نادي الهلال بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات المجموعة الرابعة حيث سجل للنادي الإماراتي اللاعب السويدي ماركوس بيرج، بينما سجل لنادي الهلال اللاعب محمد البريك.

وفي مباراة أخرى في المجموعة الرابعة فاز نادي استقلال طهران الإيراني على فريق الريان القطري بهدفين دون رد، حيث سجل لنادي الاستقلال كل من سرفر جيباروف وفوريا غفوري.

أما المباراة الأخيرة فشهدت فوز السد القطري على نادي الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات المجموعة الثالثة.

يتواجد نادي السد في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، أما نادي بيرسيبوليس فتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة يتواجد نادي استقلال طهران في المركز الأول برصيد 9 نقاط، أما نادي العين فيتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح فريق أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

خسر نادي العين لقب دوري أبطال آسيا في عام 2005 لصالح فريق اتحاد جدة، حيث تأهل الأخير بعد فوزه بالبطولة الآسيوية إلى كأس العالم للأندية.







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