بعد فوزه بولاية ثانية.. ملفات ساخنة على طاولة السيسي

المواطن - القاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي ببولاية ثانية متفوقًا على منافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ويواجه السيسي تحديات وملفات كثيرة مطروحة على طاولته للولاية الثانية سواء على الجانب السياسى والأمنى والاقتصادى وغيرها.

استكمال المشروعات

وتُعد من أهم الملفات المطروحة أمام الرئيس السيسي الآن هو استكمال المشروعات الاقتصادية والبالغ عددها نحو 1000 مشروع تقريبًا؛ وفقًا لصحيفة اليوم السابع.

ومن أهم هذه المشاريع المزارع السمكية وبناء المدن الجديدة وعددها 15 مدينة مثل أسيوط، الإسماعيلية الجديدة وبني سويف والأنفاق.

القضاء على الإرهاب

يحتل ملف الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء من خلال عملية سيناء 2018 ، أهمية خاصة في ظل ما يشهده من تغير البنية الأساسية للإرهاب.

وأطلق الرئيس السيسي عملية سيناء 2018 عقب تفجيرات مسجد الروضة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين، وذلك لترسيخ الأمن في سيناء تمهيدًا لتنميتها.

فرص العمل للشباب

كما تصدر ملف البطالة قائمة أولويات الرئيس السيسي خلال ولايته الثانية، سعيًا لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة واستمرار عجلة التنمية التى تم البدء فيها.

جدير بالذكر أنه خلال فترته الرئاسية الأولى، افتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات كبرى، وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب، وينتظره في الفترة الثانية، زيادة تلك الفرص، حتى يشعر المواطن بتلك المجهودات المبذولة في ذلك الملف.

ملف الصحة

ومن التحديات التي تواجه الرئيس، ملف الصحة والذي بدأ في تحسينه، بتبنيه عدة مبادرات للاهتمام بصحة المصريين، وآخرها الحملة القومية للقضاء على فيروس “سي”، والتي بالفعل نجحت وشهد بذلك القاصي والداني، وأضيفت إلى إنجازاته فترة ولايته الأولى.

وفي الفترة الرئاسية الثانية يعلق المصريون آمالًا عليه في إنهاء معاناتهم، وهو ما وضعه الرئيس السيسي في الحسبان، بتوجيهه بإقرار قانون التأمين الصحي الشامل، للقضاء على الفساد في ذلك الملف، ومن أبرز ملامحه، أنه يغطي علاج جميع الأمراض نظير اشتراكات شهرية يدفعها المواطن، كمساهمات منه نظير حصوله على الخدمة.

سد النهضة والفقر المائي

سد النهضة الإثيوبي يُعد أكبر تحدٍ ينتظر مصر والرئيس خلال الفترة المقبلة، هو كيفية التعامل مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، فلا أحد ينكر أن المياه هي شريان الحياة لمصر، وبدونها ستكون أزمة كبيرة، ستأكل الأخضر واليابس.

وكانت الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة المصرية أعلنت فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية تستمر لأربع سنوات بأكثر من 21 مليون صوت بنسبة تجاوزت 97% من إجمالي الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة.







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