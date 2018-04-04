بعد فوز الأهلي.. نتائج مباريات الأمس بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أقيمت بالأمس 8 مباريات في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباراة الأولى أقيمت بين سيريزو أوساكا الياباني وجيجيو يونايتد الكوري الجنوبي وانتهت المباراة بفوز سيريزو بثنائية مقابل هدف.

أما المباراة الثانية فشهدت فوزًا كبيرًا لنادي سيدني إف سي الأسترالي على حساب نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي برباعية مقابل هدف.

أما نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني فتعادل مع فريق بوريرام يونايتد التايلاندي بهدف لكل فريق.

وسقط نادي شنجهاي شينوا الصيني في فخ التعادل أمام فريق كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة هدفين لكل فريق.

أما فريق الدُحيل القطري فهزم نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني بهدف دون رد.

وتعرض الوحدة الإماراتي لخسارة قاسية من نادي لوكوموتيف طشقند الأوزربكي برباعية مقابل هدف، أما الجزيرة الإماراتي ففاز بصعوبة على نادي الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت المباراة الأخيرة شهدت فوز أهلي جدة على نادي تراكتور سازي الإيراني بثنائية دون رد.

ويذكر أن نادي الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد خسارته من فريق العين الإماراتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات أول أمس الاثنين.

يسعى الأهلي للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا وتعويض خسارته للقب في عام 2012 لصالح فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

احتل الأهلي صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الجزيرة صاحب المركز الثاني.







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