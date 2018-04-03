بعد لقاء ولي العهد مع رئيسها التنفيذي.. ماذا تعرف عن شركة وارنر برذرز؟

المواطن - الرياض

شركة وارنر برذرز الترفيهية المدمجة Warner Bros. Entertainment, Incorporated، أو التي تعرف اختصاراً بوارنر برذرز، هي شركة أميركية للإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني والموسيقي.

وتعد شركة وارنر برذرز واحدة من أكبر شركات الأفلام في العالم، يقع مقرها في بربانك، كاليفورنيا، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الأم تايم وارنر.

وارنر برذرز لها العديد من الشركات الفرعية من ضمنها استوديوهات وارنر برذرز ووارنر برذرز إنترآكتيف إنترتيمنت وتلفزيون وارنر برذرز ووارنر براذرز أنيميشن ووارنر برذرز هوم فيديو ونيو لاين سينما وشبكة تلفزيون WB ودي سي كومكس. وارنر تتملك نصف شبكة سي دبليو التلفزيونية.

وارنر برذرز هي ثالث أقدم استوديو سينمائي في الولايات المتحدة، تأسست في 4 أبريل، 1923 بعد كل من شركتي أفلام باراماونت استوديوهات يونيفيرسال، اللذين تأسسا في 1912. وارنر برذرز عضو في جمعية الفيلم الأميركي.

تعتبر من أكبر إمبراطوريات الإعلام والأفلام والترفيه في العالم، ومن الاستديوهات الستة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، يتفرع منها عدة شركات فرعية، يبلغ عدد موظفيها 8 آلاف موظف.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في مقر إقامته في لوس انجلوس، اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “وارنر بروذرز” للترفيه كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد.







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