بعد مباراة الأهلي وتراكتور .. أبرز أرقام الراقي في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بمستوى مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، ونجح في التأهل رسميًّا إلى دور الـ16 من مباراة الأهلي وتراكتور سازي الإيراني التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، بفوزه بهدفين دون رد.

واستطاع لاعبو الراقي التغلب على الهزيمة المحلية أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتألق في مباراة الأهلي وتراكتور سازي الإيراني، ليضمن الفريق التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

ونستعرض أبرز أرقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 نقطة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 من 5 مباريات، جمعهم من الفوز في 3 مواجهات، والتعادل في مباراتين، ولم يتعرض لأي هزيمة.

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بمباراة الأهلي وتراكتور سازي الإيراني، ونجح في الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على الجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية.

وتمكن الغرافة القطري من تعطيل مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعادل الفريقان إيجابيًّا في المباراتين، قبل أن يعود النادي السعودي للانتصارات خلال مباراة الأهلي وتراكتور سازي الإيراني.

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف، ليكون الأقوى دفاعيًّا في مجموعته، ولكن على الصعيد الهجومي يُعد الغرافة والجزيرة الأقوى، حيث سجل الفريق القطري 9 أهداف، فيما أحرز النادي الإماراتي 8 أهداف.







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