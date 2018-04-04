بعد هدفه في مان سيتي.. الجماهير: محمد صلاح فخر العرب

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباراة ليفربول ضد مان سيتي، المُقامة الآن على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أنها تشهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي تألق خلال الشوط الأول.

ونجح محمد صلاح في افتتاح التسجيل في مباراة ليفربول ضد مان سيتي في الدقيقة 12، قبل أن يُحرز زميله تشامبيرلين الهدف الثاني في الدقيقة 21، وسجل المتألق ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 31.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم صلاح فخر العرب، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد وقت قصير، خاصة أن اللاعب المصري يؤدي بشكل مميز بالشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان سيتي؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على هاشتاق صلاح فخر العرب بعد تألقه في مباراة ليفربول ضد مان سيتي وقال “إبراهيم بن يوسف”: “أنت أروع من رمسيس.. أنت أكبر من نفرتيتي.. أنت أروع من خوفو وخفرع ومنقرع…. أنت فِي كَلِمَة مُحَمَّد واسْمُكَ صلاح.. فخر (العرب)”.

وكتب “محمد العتيبي” عن أداء النجم المصري في مباراة ليفربول ضد مان سيتي: “محمد صلاح فخر العرب؟ لا هذي صارت قديمة!! محمد صلاح ظاهرة الموسم؟ لا هذي استهلكناها كثيرًا!! المهم إنك نجم عالمي ورفعت راس كل مصري وعربي ومسلم يا أبو مكة”.

وقال “عبدالله”: “صلاح فخر العرب.. إبداع لحد الإمتاع.. بسم الله ما شاء الله..”، وكتب “أحمد بسيوني”: “الموهبة منحة إلهية والاجتهاد مسؤولية شخصية، والله يمنح من يستحق الدعم والتوفيق”، وتابع “فيصل بن عبدالله”: “محمد صلاح أحد دُعاة الإسلام لهذا العصر وإظهار الإسلام بصورة جميلة”.

وتابع “أسامة حبيب”: “صلاح فخر العرب أفضل لاعب في البريمرليج السنة هذه”، وقال “معالي وزير السعادة”: “ما شاء الله عنك يا محمد صلاح.. فخر العرب 7 أهداف بـ9 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول محمد صلاح صنع هدف وسجل هدف بشوط واحد الله يحميك”.

وأضاف حساب يحمل اسم “كراميلا”: “في كل مباراة يسجل في كل مباراة يضع بصمته في كل مباراة يكون مؤثر، في كل مباراة يصنع الفارق، في كل مباراة صلاح يبدع ويبهر أنه محمد صلاح فخر العرب”، وقال “عبود”: “صرت أتابع الليفر عشان صلاح فخر العرب”.







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