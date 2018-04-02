بماذا يفكر لاعبو الزعيم بعد مباراة #العين_الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الهلال في فخ الخسارة أمام فريق العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أقيمت في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم ينجح الهلال في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليودع دوري أبطال آسيا، ويفقد الفرصة في المنافسة على اللقب، والذي كان خسره في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.

وسيركز لاعبو الهلال خلال الفترة المقبلة على الفوز على النادي الأهلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي، والفوز كذلك على نادي الفتح في الجولة الـ26 من أجل حسم لقب دوري المحترفين.

وسبب نادي الهلال صدمة كبيرة لجماهيره وعشاقه؛ وذلك بسبب الأداء السلبي والذي قدمه في مباراة العين اليوم في المباراة، والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وخسر الهلال ثاني مباراة له على التوالي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الخسارة من نادي الريان القطري بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تولى الأرجنتيني خوان براون تدريب نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي خلال الفترة الأخيرة بعد إقالة مواطنه رامون دياز من قبل الزعيم.







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