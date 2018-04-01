بوفون: يوفنتوس ليس مرشحًا للتأهل في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، جانلويجي بوفون، أن فريقه ليس مُرشحًا للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أنه يواجه خصمًا صعبًا في دور الـ8 وهو ريال مدريد الإسباني.

وعلق بوفون على مباراة يوفنتوس أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قائلًا: “ندرك أن مواجهة ريال مدريد صعبة للغاية. لسنا مرشحين للتأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج، ولكن نُريد القتال على حظوظنا”.

وأضاف بوفون خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي: “إنها مباراة للمتعة أمام فريق عريق فاز علينا في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وسنرى إن كان بإمكاننا تغيير التوقعات”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، على ملعب “أليانز ستاديوم”.

ويأمل يوفنتوس تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جمهوره، قبل مواجهة ريال مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع التالي.

وتُعتبر مباراة يوفنتوس وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا ثأرية، خاصة أن الملكي فاز على اليوفي في نهائي العام الماضي وتوج باللقب على حسابه، لذلك يأمل لاعبي الفريق الإيطالي في تحقيق مفاجأة وإقصاء النادي الإسباني من الشامبيونزليج.







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