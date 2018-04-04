بيان تفصيلي من التحالف بشأن اعتراض باليستي حوثي في سماء جازان 

المواطن- واس

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة التاسعة وواحد وثلاثين دقيقة من مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه جازان، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية، ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار ولله الحمد حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.







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