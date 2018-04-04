بيان عاجل من إمارة عسير والتنمية الإجتماعية حول #معنفة_أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أصدرت إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أبها بيانًا بخصوص ما تم تداوله حول تعرض إحدى النساء في أبها للتعنيف والتي عرفت إعلاميًا باسم ” معنفة أبها ” مؤكدة أنه لم يثبت تعرض السيدة للإيذاء.

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض إحدى السيدات للعنف في مدينة أبها ، تؤكد إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ، أنها باشرت مهامها ميدانيًا واتخذت كافة الإجراءات النظامية ، وأن الفحوصات والتقارير الطبية أثبتت عدم تعرض السيدة للعنف.

وأضاف البيان أنه لم يثبت لدى الجهات الأمنية والحماية الاجتماعية تعرضها للعنف ، في حين أن جميع ملابسات القضية يتم متابعتها من قبل الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة التي تتولى حاليًا التحقيق ، وسيعلن في وقت لاحق ما يتم التوصل إليه بكل شفافية .







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