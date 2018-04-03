تأكيدًا لما نشرته “المواطن” صحة مكة: اكتشاف 619 حالة جرب في المدارس والأحياء

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

تأكيدًا على ما نشرته صحيفة “المواطن” حول اكتشاف 619 حالة جرب في بعض مدارس مكة، كشفت صحة مكة أنها واصلت جهودها اليومية في رصد ومتابعة حالات اشتباه مرض الجرب الجلدي بين طالبات وطلاب مدارس مكة والأحياء القاطنين بها منذ ظهورها قبل عدة أيّام.

وأوضحت صحة مكة المكرمة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن حالات الاشتباه المرصودة لليوم الثاني من الجولات الميدانية وصل إلى 619 حالة تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين.

وقالت صحة مكة إن إدارة الصحة العامة قامت وبعد التنسيق مع إدارة تعليم مكة بتكثيف عدد الفرق الميدانية ليصل إلى 14 فريقًا صحيًا ميدانيًا 8 للنساء و4 للرجال ( كل فريق مكون من طبيب / طبيبة وعدد اثنين من كادر التمريض ) بإشراف ومتابعة إدارة الصحة العامة؛ لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض،حيث تم منح الحالات المشتبه بها في المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صحي للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأسباب المرض وطرق الوقاية منه.

كما تم زيارة عدد 11 موقعًا سكنيًا في الأحياء التي توجد بها المدارس ،وتم تشخيص عدد 48 حالة جرب موزعة بين المدارس ومواقع سكن الحالات المبلغة.

وطمأنت صحة مكة أهالي مكة وزوراها بأن الحالات التي تم حصرها والتعامل معها ومعالجتها بالأدوية المخصصة والتي وفرتها وزارة الصحة تعطى بالمجان للمصابين وهي أقراص تعطى مرة واحدة عن طريق الفم أو كريم يدهن به الجسم وذلك وفقًا للوزن والعمر لكل حالة، وفق النظام الطبي المتبع ، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.







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