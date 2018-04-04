تحذيرات جديدة من الإنذار المبكر: غبار وطقس غير مستقر

المواطن - الشرقية

حذر الإنذار المبكر من تعرض منطقتي عسير والشرقية لموجة من التقلبات الجوية والطقس غير المستقر.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة بدأت على عسير في تمام الساعة الخامسة وتستمر حتى العاشرة مساءً.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الحالة تشمل تنومة، وبللسمر، وبريم السليل، وصمخ، والحبلة، وأبها، والأجزاء المجاورة، حيث تهطل أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب الإنذار المبكر بدأت حالة غير مستقرة على المنطقة الشرقية وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساء اليوم، وتضم مناطق حفر الباطن، ومدينة الملك خالد، والأجزاء المجاورة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :