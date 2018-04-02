تحذير عاجل من الإنذار المبكر: ضباب على تبوك والمدينة

المواطن - المدينة المنورة

حذر الإنذار المبكر من ضباب على أجزاء من تبوك والمدينة المنورة، يسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة ستكون على الوجه والأجزاء المجاورة لها وتشمل الطرق السريعة والأماكن المفتوحة بمنطقة تبوك، وكذلك ينبع والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة.

وستشهد هذه المناطق تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب.

وأوضح أن الحالة تبدأ في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وتنتهي في الساعة الخامسة فجر الثلاثاء.







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