تحذير لمرضى الجيوب الأنفية: المضادات الحيوية قد تسبب الوفاة

المواطن - متابعة

أكدت دراسة أميركية جديدة أن معظم من يتناولون المضادات الحيوية للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية يواظبون على العلاج لمدة عشرة أيام على الأقل في حين يوصي أطباء الأمراض المعدية بأن تتراوح المدة بين خمسة وسبعة أيام للحالات العادية.

وانتهت الدراسة إلى أن 70% إجمالاً من هذه المضادات الحيوية التي كتبها الأطباء استمر لعشرة أيام على الأقل.

وذكرت كاثرين فلمينج-داترا كبيرة الباحثين في الدراسة: “في كل مرة تُستخدم المضادات الحيوية يمكن أن تتسبب في آثار جانبية وتؤدي إلى مقاومتها”.

وقالت: “لذا فمن المهم جداً استخدام المضادات الحيوية فقط عندما تستدعي الحاجة واستخدام المضاد الحيوي المناسب خلال أقل فترة مؤثرة ممكنة”.

وتتولى فلمينج-داترا منصب نائب مدير مكتب التحكم في المضادات الحيوية التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا

وأضافت حسب “رويترز هيلث” أن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية قد تشمل الطفح الجلدي والدوار والغثيان والإسهال وعدوى الخميرة. وربما تشمل الآثار الجانبية الأخطر الحساسية التي تهدد الحياة والتهاب القولون الغشائي الكاذب.

وفحص الباحثون بيانات عينة من أنحاء متفرقة بالولايات المتحدة وتمثل ما يقدر بنحو 3.7 مليون بالغ يعالجون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن وأرشدهم أطباء لتناول مضادات حيوية في عام 2016.

وتتطور مقاومة المضادات الحيوية عندما تنمي البكتريا قدرتها على هزيمة العقاقير التي تهدف إلى قتلها وقد تجعل الالتهابات عصية على العلاج بشكل أكبر.

وتشير الجمعية الأميركية للأمراض المعدية إلى أن تناول المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية يستدعي ما يتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط في الحالات العادية عندما يبدأ المريض في التعافي خلال أيام من بدء العلاج ولا تظهر عليه مؤشرات بأن الالتهاب انتشر خارج الجيوب الأنفية.

كانت الجمعية الأميركية توصي قبل عام 2012 بتناول المضادات الحيوية لما يتراوح بين 10 و14 يوما لعلاج البالغين من التهابات الجيوب الأنفية.

ونشرت الدراسة في دورية جاما للطب الباطني يوم 26 مارس.

وقالت شارون ميروبول، وهي باحثة في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريزيرف بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو ولم تشارك في الدراسة، إن الأطباء ربما يوجهون المرضى في بعض الحالات لتناول المضادات الحيوية لمدة عشرة أيام على الأقل ويبلغون مرضاهم بالكف عن تناولها بعد ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام إلا إذا استمرت الأعراض.







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