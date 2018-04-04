تحسن ملحوظ لليرة السورية أمام الدولار

المواطن - متابعة

شهد سعر صرف الليرة السورية، تحسنًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، بقرابة 10% في السوق الموازية، في وقت يقترب الجيش السوري من إحكام سيطرته على الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وأضحى الدولار يعادل 430 ليرة سورية، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية، مقابل 460 ليرة، الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار انخفاضًا أكبر، صباح الاثنين، ووصل إلى نحو 405 ليرات سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

في غضون ذلك، حافظ سعر الصرف في السوق الرسمية، لدى مكاتب الصيرفة والمصارف، على معدل الليرة الذي يساوي 436 ليرة سورية مقابل الدولار.

وشهدت الليرة السورية تراجعًا كبيرًا خلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، حتى إنها فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار.

وكان الدولار يساوي 48 ليرة سورية قبل الأزمة التي بدأت سنة 2011.

وبات الجيش السوري يسيطر حاليًّا على 95% من مساحة الغوطة الشرقية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :