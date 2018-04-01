ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل الجولة الـ32 من البريميرليج منافساتها اليوم الأحد، بمباراتين مؤثرتين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال نظيره ستوك سيتي، فيما يواجه تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير، حيث يسعى البلوز لتقليص الفارق مع صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباريات اليوم من البريميرليج، يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 84 نقطة، يليه مانشستر يونايتد بـ68 نقطة، ثم ليفربول بـ66، ولكنه لعب 32 مباراة، في حين خاض توتنهام صاحب المركز الرابع بـ61 نقطة 30 لقاء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 56 نقطة، يليه أرسنال بـ48 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيرنلي، وحل ليستر سيتي ثامنًا بـ46 نقطة، يليه إيفرتون بـ40 نقطة.

وجاء بورنموث في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ37 نقطة، بالتساوي مع واتفورد، ثم نيوكاسل بـ35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برايتون، ويحتل وستهام يونايتد المركز الرابع عشر بـ33 نقطة.

وبرصيد 31 نقطة، يحتل فريقا سوانزي سيتي وهدرسفيلد تاون المركزين الخامس عشر والسادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ثم كريستال بالاس بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون.

وفي المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم يقع نادي ستوك سيتي برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الترتيب ويست بروميتش بـ20 نقطة.







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