ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت، مساء أمس الاثنين، مباراتان الأولى حسمت صراع الوصافة في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بين الإسماعيلي ضد الزمالك والثانية جمعت بين الأهلي وطنطا، وانتهت بفوز القلعة الحمراء.

ابتعد أبناء القلعة البيضاء عن الصراع على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك والتي انتهت بهزيمة القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل محمود متولي هدف التقدم في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل معروف يوسف في الدقيقة 30، وأحرز كريم أحمد بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 79، واختتم إبراهيم حسن الأهداف في الدقيقة 86، ليبتعد أبناء القلعة البيضاء عن الوصافة في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

وبعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك أُقيمت مواجهة الأهلي وطنطا، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل النادي الأهلي الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بـ78 نقطة.

وكان النادي الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، قد حسم اللقب لصالحه رسميًا للمرة الـ40 في تاريخه، قبل عدة أسابيع من انتهاء المسابقة المحلية.

وتسببت نتيجة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في حسم صراع المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لصالح فريق الإسماعيلي، بعدما وصل رصيده لـ59 نقطة، فيما تجمد رصيد القلعة البيضاء عند 54 نقطة بالمرتبة الثالثة.

ويحتل فريق المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري بـ49 نقطة، ولكنه خاض مباراتين أقل من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وكان ينتظر نتيجة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك؛ أملًا في انتزاع الوصافة.

وجاء فريق سموحة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بـ43 نقطة، وبفارق نقطة عن إنبي، ثم الإنتاج الحربي برصيد 40 نقطة، يليه بتروجيت بـ37 نقطة، بالتساوي مع المقاولون العرب.

وفي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، جاء الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأسيوطي، الذي يتساوى في عدد النقاط مع طلائع الجيش، ثم مصر المقاصة بـ34 نقطة.

ويقع الداخلية في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بـ32 نقطة، يليه وادي دجلة برصيد 30 نقطة، ويحتل طنطا المرتبة السادسة عشر بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرجاء.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 19 نقطة.







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