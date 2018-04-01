ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يُغرد مُنفردًا

المواطن - مروة نبيل

واصل المصري الدولي محمد صلاح الانفراد بصدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله هدف فوز فريقه في مباراة ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ32 من البريميرليج.

تقدم كريستال بالاس على ليفربول مبكرًا، حيث هز لوكا ميليفويفيتش شباك الريدز في الدقيقة 13، قبل أن يُحرز سايدو ماني هدف التعادل في الدقيقة 49، وسجل محمد صلاح هدفًا في الدقيقة 84، لينفرد بصدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع محمد صلاح رصيده في منافسات البريميرليج هذا الموسم لـ29 هدفًا، ليُغرد مُنفردًا في صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق 5 أهداف عن أقرب مُلاحقيه؛ ليقترب من حصد لقب الهداف.

واستغل محمد صلاح غياب نجم توتنهام هوتسبر هاري كين الذي توقف رصيده لـ24 هدفًا للإصابة، وواصل التسجيل والانفراد بصدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واحتل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، المركز الثالث بـ21 هدفًا.

وحل نجم مانشستر سيتي رحيم استرلينج المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ16 هدفًا، يليه هداف نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بـ15 هدفاً، بالتساوي مع روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.

وجاء نجم نادي ليفربول روبيرتو فيرمينيو في المركز السابع بقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ14 هدفًا، يليه مهاجم توتنهام هوتسبير مين سون هيونج بـ12 هدفاً، ثم نجمي برايتون وتشيلسي جلين موراي وإيدين هازارد بـ11 هدفاً.

وبرصيد 10 أهداف، احتل نجم ليستر سيتي، الجزائري رياض محرز المركز الحادي عشر في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتساوي مع نجمي إيفرتون وتشيلسي واين روني وألفارو موراتا.







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