تعرف على تشكيل مباراة برشلونة وروما

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان إرنستو فالفيردي وإيزيبيو دي فرانشيسكو، عن تشكيل مباراة برشلونة وروما، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب “كامب نو”.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني الأساسي في مباراة برشلونة روما كالتالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، وجوردي ألبا.

ويقود وسط البارسا في مباراة برشلونة وروما كل من: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، إندريس إنيستا، وسيرجي روبيرتو، وفي الهجوم: الثنائي المتألق لويس سواريز، وليونيل ميسي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة وروما كل من: ياسبر سيليسن، دينيس سواريز، عثمان ديمبلي، باولينيو، باكو ألكاسير، أندريه جوميز، وتوماس فيرمايلين.

فيما جاء تشكيل الذئاب في مباراة برشلونة وروما كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون، وفي الدفاع: بيريز، فازيو، مانولاس، وألكسندر كولاروف، ويقود الوسط: كيفن ستروتمان، دانيلو دي روسي، بيليجريني، وفلورينزي، وفي الهجوم: إيدين دجيكو، وبيروتي.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق الإيطالي في مباراة برشلونة وروما يجلس كل من: سكوربسكي، جيسوس، جونالونز، جيرسون، ستيفان الشعراوي، شيك، وديفريل.







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