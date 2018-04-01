تعرف على حُكام مباراة الاتحاد والباطن

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حُكام مباراة الباطن والاتحاد المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد.

ويُدير مباراة الباطن والاتحاد في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين الحكم شكري الحنفوش، ويُعاونه كل من ياسر السلطان وفيصل القحطاني، والحكم الرابع سلطان الحربي، بالإضافة إلى محمد القرني كحكم فيديو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره الاتحاد في مواجهة صعبة لحسم التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وملاقاة الفيصلي الذي نجح في الإطاحة بالنادي الأهلي من الدور نصف النهائي.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد تحقيق الفوز في مباراة الباطن والاتحاد اليوم لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، واحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الباطن والاتحاد اليوم والفوز على العميد، والسير على درب الفيصلي، أملًا في الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتتويج باللقب.







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