تعرَّف على آلية تأهل الأندية السعودية لدوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن آلية تأهل الأندية السعودية لمنافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عدد المقاعد المخصصة للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة القادمة 2019، هو ثلاثة مقاعد مباشرة ومقعد رابع (ملحق).

وأشار ياسر المسحل إلى أن مقاعد الأندية السعودية وفقًا لآلية الاتحاد الآسيوي كالتالي؛ بطل الدوري، بطل الكأس، وصيف الدوري، ثالث الدوري عن طريق الملحق، مع اشتراط الحصول على الرخصة الآسيوية.

وأكد عضو الاتحاد السعودي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه في حال عدم حصول أي من الأندية على الرخصة، تكون أحقية المشاركة الآسيوية لصاحب المركز الرابع في الدوري ثم الخامس والسادس والسابع تباعًا حسب الترتيب، مع اشتراط الرخصة الآسيوية.

ويُشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 ناديي الهلال والأهلي فقط، ويحتل الزعيم المركز الأخير في مجموعته من تعادلين، فيما يتصدر الراقي مجموعته بـ8 نقاط.







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