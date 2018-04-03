تعرَّف على تشكيل برشلونة المتوقع ضد روما

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل برشلونة المتوقع ضد روما في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستُقام، يوم غد الأربعاء، على ملعب “كامب نو”.

واتفقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” مع “سبورت”، على تشكيل برشلونة المتوقع ضد روما في دوري أبطال أوروبا، حيث أكدا على استقرار مدرب الفريق الكتالوني فالفيردي، على الدفع بتشكيلة مباراة الإياب أمام تشيلسي في دور الـ16.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ في حراسة المرمى، مارك تير شتيجن، وفي الدفاع كل من سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أومتيتي وجوردي ألبا.

ويقود وسط البلوجرانا في تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد روما الإيطالي على ملعب “كامب نو”، كل من بوسكيتس، راكيتيتش وأندريس إنيستا، ويتكون الهجوم من الثلاثي الخطير ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، ولويس سواريز.

وكان الفريق الكتالوني قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا.







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