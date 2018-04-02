تعرَّف على قائمة بايرن ميونيخ لمباراة إشبيلية

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قائمة الفريق لمباراة إشبيلية الإسباني المُقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم غد الثلاثاء، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، معقل الفريق الأندلسي.

وجاءت قائمة بايرن ميونيخ لمباراة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ في حراسة المرمى، سفين أولريتش، توم شتاركه وكريستيان فروختل، وفي الدفاع، جيروم بواتينج، ماتس هوميلز، نيكلاس سولي، رافينيا، جوشوا كيميتش، دافيد ألابا وخوان بيرنات.

واستدعى المدرب يوب هاينكس لخط الوسط في قائمة بايرن ميونيخ لمباراة إشبيلية كلاً من، تياجو ألكانتارا، أرتورو فيدال، سيبستيان رودي، خاميس رودريجيز، كورينتين توليسو وخافي مارتينيز.

ويقود هجوم بايرن ميونيخ في مباراة إشبيلية بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من، آريين روبن، فرانك ريبيري، توماس مولر، روبيرت ليفاندوفسكي وساندرو فاجنر.







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